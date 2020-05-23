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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 04:58:05 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son sahur ve iftarın mübarek olması dileğinde bulunarak, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ramazan ayının sona ermesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız."

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