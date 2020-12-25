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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı düşen illerimizi tek tek saydı. İstanbul'daki vaka sayısında önemli azalma olduğunu kaydeden Bakan Koca, 15 şehrimizde yaşanan düşüşün de oranlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:36:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Vaka sayısında düşüş yaşanan şehirleri tek tek sıralayan Koca, Çin'den gelecek aşının Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı düşen illerle ilgili olarak da, "Sıkı takip ve tedbirlerin uygulanması sayesinde günlük vaka sayılarında Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve Adana'da yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay'da yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli'de yüzde 45, Şanlıurfa'da yüzde 40, Antalya'da yüzde 30 ve Mersin'de yüzde 30'a varan düşüşler sağlandı." dedi.

İstanbul'a özel olarak değindi

İstanbul'a özel olarak değinen Koca, "Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu ve valilere teşekkür

Bakan Koca, bu tedbirlerin yoğun bir şekilde uygulanmasının temini ve iller düzeyinde bütün kamu kaynaklarının harekete geçirilmesindeki destek ve katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve valilere teşekkür ederek, "İçişleri teşkilatımız salgının yönetiminde bize en büyük desteği veren görünmez kahramanlardır." ifadesini kullandı.

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