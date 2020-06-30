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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 19:14:00 - 2020-06-30 19:19:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 30 Haziran yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

 

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