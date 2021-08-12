Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'aşı karşıtlarının' hedefinde!

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmak kural haline gelmeli. Aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." demiş ve Bakan Koca'nın bu sözleri özellikle aşı karşıtları tarafından 'Aşı olmayanlar kısıtlanacak' şeklinde yorumlanmıştı.

Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamalardan sonra, aşı karşıtlarının hedefi haline geldi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz. Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli."