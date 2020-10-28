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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:14:00 - 2020-10-28 20:14:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 77 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, yeni hasta sayısı ise 2 bin 305 olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Şeyma Nur

Artık yasaklar getirilmeli yoksa salgın durdurulamaz bir hal alacak.
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