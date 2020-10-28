Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı.
Son 24 saatte 77 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, yeni hasta sayısı ise 2 bin 305 olarak belirlendi.
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