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Sağlık Sağlığınızı tehlikeye atmayın | Bakın teneke kutuların içinde ne varmış!
Sağlık

Sağlığınızı tehlikeye atmayın | Bakın teneke kutuların içinde ne varmış!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:18:00 -
Sağlığınızı tehlikeye atmayın | Bakın teneke kutuların içinde ne varmış!

Teneke kutuların içerisinde bulunan asitli içecekler sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzman isim yalnızca söz konusu içeceklerin yanı sıra doğrudan teneke kutuların hastalık saçtığını ifade etti.

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, mikroplastikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koçak, teneke kutuların iç yüzeylerinde plastiklerin mevcut olduğunu kaydederek "İçindekilerin teneke kutuları ile tepkimeye girmemesi için tenekenin iç kısım tabakasına plastik yüzey yerleştiriliyor. İçeriğin metal bir tat almasına engel olmak için yerleştirilen bu plastik yüzey insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor." diye konuştu. Günlük hayatta mikroplastiklerin birçok yer de bulunduğunu belirten Esra Koçak, "Mikroplastikler, 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklardır. Günlük hayatımızda içtiğimiz su şişesinden kahve bardağına, temizlik ürünlerinden ürün ambalajlarına, kişisel bakım ürünlerine kadar bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Teneke kutuların iç yüzeyinde plastik tabakanın bulunduğunu belirten beslenme uzmanı Esra Koçak, "Hayatımızın her yerindeler kontrolsüz kullandığımız bu mikroplastiklerin sağlık üzerine olumsuz etkileri bulunmakta, çok fazla sayıda kimyasal içermekte ve bu kimyasalların sebep olduğu hastalıklar bilinmekte. Özellikle muafiyetin baskılanması, doğum oranının düşmesi, kronik hastalıkların ortaya çıkması, bazı kanser türlerinin ortaya çıkması, karaciğer hasarı ve troit hasarı gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır. Plastik kullanımın azaltılması ve geri dönüşümünün sağlaması çok önemli bir durum. Bunun için marketlerde alınan poşetler yerine bez çantaların tercih edilmesi gerekiyor. Küçük ambalajlar yerine daha büyük ambalajlar kullanılarak daha az sayıda plastik ortaya çıkması sağlanabilir. Plastiklerin ayrıştırılarak geri dönüşüm kutusuna atılması, geri dönüştürülmesi atıkların azaltılması açısından önemli adımlar olacaktır" dedi.

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