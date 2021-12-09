Sağlığa 250 milyar liralık harcama

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin ‘eğitim’ ve ‘sağlık’ harcamaları istatistiklerin açıkladı. Geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 4.5 artışla 270 milyar 921 milyon lira olarak gerçekleşti.

Devlet finanse etti

Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 10.9 ile yükseköğretim ve yüzde 5.4 ile ilkokul oldu. Yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.7’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 20.2 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 31.9’unu yükseköğretim, yüzde 24.9’unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 40.1’i yükseköğretime, yüzde 36.9’u ortaöğretime yönelik ayrıldı.

TÜİK’in 2020 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerine göre, toplam sağlık harcaması 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 201 milyar 31 milyon liradan 249 milyar 932 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 26.3 artışla 198 milyar 62 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 17.3’lük artışla 51 milyar 869 milyon lira olarak tahmin edildi.

16.9 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sağlık harcaması 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarak 233 milyar 62 milyon liraya yükseldi.

Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 31.9 artışla 16 milyar 870 milyon liraya ulaştı. Kişi başına sağlık harcaması 2019’da 2 bin 434 lira iken, 2020’de yüzde 23,1 artarak 2 bin 997 liraya yükseldi.