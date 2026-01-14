Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski

Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar, 75 yaş ve üzeri 190 bin 282 yetişkinin sağlık ve diş kayıtlarını inceledi. Her bir diş, ‘eksik’, ‘sağlam’, ‘dolgulu’ veya ‘çürük’ olarak sınıflandırıldı.

Ağızdaki ‘sağlam’ ve ‘dolgulu’ dişlerin toplam sayısının ölüm riskini tahmin etmede en güçlü gösterge olduğu belirlendi.

Eksik veya çürük diş sayısının fazla olmasıysa artan ölüm riskiyle doğrudan ilişkilendirildi.

Dolgulu dişlerin de en az sağlam dişler kadar düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bilim insanlarına göre dişlerin tedavi edilerek korunması sadece ağız sağlığını değil genel vücut sağlığının da korunduğunu gösteriyor.

DİŞ KAYBI NEDEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR?

Araştırma, eksik veya çürük dişlerin erken ölüme yol açabileceği üzerinde iki temel teoriye odaklanıyor.

Bunlardan biri kronik inflamasyon. Buna göre çürükler veya diş eti sorunları, vücutta kronik iltihaplanmaya yol açarak durumun diğer organlara yayılmasına neden olabiliyor.

Diğeriyse beslenme. Bu teoriye göreyse diş sayısının azalması çiğnemeyi zorlaştırıyor. Bu da, sağlıklı ve besleyici bir diyetin sürdürülmesini engelleyerek genel sağlığı bozuyor.

BAŞKA BIR ARAŞTIRMA DA BULGULARI DESTEKLİYOR

Tokyo Bilim Enstitüsü’nce yapılan bir diğer güncel çalışma da bulguları destekliyor.

Bu araştırmada diş kaybı, çiğneme ve yutma sorunları, ağız kuruluğu ve konuşma zorluğu gibi ‘ağız kırılganlığı’ belirtilerinden üç veya daha fazlasına sahip olan bireylerin, uzun süreli bakıma ihtiyaç duyma olasılığının 1,23 kat, ölüm riskiyse 1,34 kat daha fazla.

Uzmanlar yaşlılık döneminde diş sayısının yanı sıra dişlerin klinik durumunun da takip edilmesinin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu söylüyor.