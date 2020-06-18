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Yerel

Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

Amasya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:51:28 -
Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

Amasya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı binaların otoparkını bastı. Dolu yağışı da ekili arazilere zarar verdi. Amasya Merkez ve bağlı köylere ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi. Yarım saatlik sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı felç etti.

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