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Sağanak yağış tren seferlerini durdurdu

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki yoğun sağanak yağış nedeniyle tren seferleri durduruldu. Denizli-İzmir tren seferleri iptal oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:54
Sağanak yağış tren seferlerini durdurdu

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri geçici süreliğine durduruldu.

Buharkent ilçesine vekaleten bakan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yüzünden Sarayköy ile Buharkent ilçeleri arasında kalan Kızıldere mevkisindeki tren raylarının zarar gördüğünü söyledi.

Büyüknalçacı, "10 metre uzunluğunda, yaklaşık 70 santim civarında bir boşluk mevcut. Denizli'den gelen tren Denizli’ye, Nazilli’den gelen de geri döndü. Şu anda bekleyen bir trenimiz yok. Demiryolu çalışanları orada çalışmalarına devam ediyor. Geceden önce açılmayacak. Sabaha kadar bir seferin yapılmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:54
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. tren seferleri durduruldu

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