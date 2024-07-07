Sağanak yağış Terme’yi yine korkuttu

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Samsun’da sağanak yağış etkili oldu. Samsun’un Terme ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağışta Samsun Ordu karayolu göle dönerken birçok ev ve işyeri su taşkınına maruz kaldı.

Aniden başlayan yağmur, kısa sürede ilçede kot farkı olan noktalarda su birikintilerine sebep oldu. Önceki yıllarda sel felaketiyle karşılaşan vatandaşlar şiddetli sağanak yağış sonrası tedirginlikle taşkın nöbeti tuttular.

Samsun- Ordu karayolunda su tahliye hattının tıkanması sonucu karayolu göle döndü. Su birikintisini fark etmeyen araç sürücüleri araçlarını suya kaptırarak zor anlar yaşadı. Aynı zamanda Terme Sanayi Sitesi’nde bulunan rögarların tıkanmasıyla oluşan su birikintileri SASKİ ve Terme Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.

Terme’de ekipler teyakkuzda

Meteorolojinin yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Terme Belediyesi ekiplerinin çalışmalara başladığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Sağanak yağış uyarısıyla beraber Terme Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hareket planımızı oluşturduk. Kot farkından dolayı su taşkınlığı yaşanabilecek noktaları tespit ettik ve ilk andan itibaren gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 1.5 saat süren ve aralıklı olarak devam eden yağış sürecinde Terme Belediyesi ve SASKİ ekiplerimizle sahada teyakkuzdayız” dedi.