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Yerel Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti
Yerel

Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti

Çankırı'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Tatlıçay'ın debisi yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 03:13:00 -
Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti

Kent merkezinde gün içerisinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak yağış nedeniyle, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kent merkezinden geçen Tatlıçay'ın debisi de yükseldi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tatlıçay üzerinde incelemelerde bulundu. Yağışlı havanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

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