  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası 4 mahalledeki evlerin bodrum katlarını su bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:48:05 -
Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası 4 mahalledeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Öğlen saatlerinde şiddetini artıran yağmur sonrası, ilçenin Fath, Dört Eylül, Hisarardı ve Kekliktepe mahallelerindeki 50 evin bodrum katları ve bahçeleri yağmur suyu ile doldu. Simav Belediyesi ekipleri su basan binalarda su tahliye çalışması başlattı. Alınan bilgiye göre, vatandaşlardan gelen ihbarlara göre ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Simav Belediyesi’ne ait İtfaiye, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait 60 personelin görev alanındaki çalışmalarına 2 vidanjör, 24 motopomp ve 4 itfaiye aracının katıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı