  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Bursa’da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:18:50 -
Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Bursa’da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü. Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.


Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun etkisiyle caddede bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerinden geçen bir kişinin üzerlerine düşen duvarın altında kaldığı söylendi. İhbar üzerine gelen 112, 156 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri ise arama kurtarma çalışması başlattı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı