Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Amasya’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi.

Sağanak ve dolu yağışından en çok etkilenen Amasya’nın Yazıbağları ve Karasenir Mahalleleri oldu. Buralardaki tarım arazilerini sağanak yağış ve dolu vurdu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur ve dolu yağışında 200 dekar örtü altı sera alanı sular altında kaldı. Bin dekarın üzerinde açık arazi sebze üretim alanı tamamen yok oldu.

Dolu ve sağanak yağış en çok patlıcan, biber, marul ve domatesi vurdu. Meyve dallarını da kıran dolunun ardından sağanak yağışla birlikte gelen sel hayatı felç etti.

Ülkenin önemli sebze meyve üretimi yapılan yerlerden biri olan Amasya’da çiftçiler yardım bekliyor.