0553 313 94 23

Safranbolu'da FETÖ operasyonu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün gaybubet evine operasyon düzenlendi.

11 Eylül 2018 Salı 19:54
Safranbolu'da FETÖ operasyonu!

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün gaybubet evini tespit ederek düzenlediği operasyonda M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'daki hesaplarında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.K. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:54
  1. Safranbolu
  2. Bank Asya
  3. Erzurum
  4. Karabük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!
    1. ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!
    2. Akşener'in tiyatrosu meyvelerini..
    3. Doğubeyazıt'ta mayın patladı!
    4. Sivas'ta dev operasyon! 47 kişi..
    5. Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    6. Trabzon'da ağır yara alan Galatasaray,..
    7. Elleri üşümüş diye onu sarıp..
    8. Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!
    9. Bağıra çağıra olmaz!
    10. Türkiye'den dünyaya çağrı:..
    11. Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor
    12. Irak'ta kritik görüşme! Hükümet..
    13. Safranbolu'da FETÖ operasyonu!
    14. Lavanta karaciğere şifa!
    15. ABD'den flaş açıklama: Türkiye bunu..
    16. Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a..
    17. Elektrik kazaları yaşamamak için...
    18. Kokusuna dayanabilirseniz çok faydalı!
    19. MEB, atama sonuçlarını açıkladı
    20. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!