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Safranbolu turizmde ilgi odağı oldu

Osmanlı’ya has motifleri, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında konak evleriyle adeta bir açık hava müzesi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
Safranbolu turizmde ilgi odağı oldu

Osmanlı’ya has motifleri, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında konak evleriyle adeta bir açık hava müzesi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Korumanın Başkenti olan Safranbolu’nun Ramazan Bayramı tatilindeki 9 günlük tatilde, konaklamalı ve günübirlik ziyaretlerle yaklaşık 120 bin yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.


Yapılan projeler ve destinasyon çalışmaları sayesinde yakın geçmişte, bir yıl gibi, bir sürede ulaşılan ziyaretçi sayısına bir haftada ulaşıldığını kaydeden Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, “ İlçemiz tarihi evleri ve safran bitkisinin yanında, kanyonları, camileri, mağaraları, köprüleri veçeşitli endemik bitki türleri ile Ülkemizdeki ender kentlerimizden biridir. Tabi ki, bu tarihi mimari ve doğal güzellik sadece ülkemizde değil dünyada da ilgi odağı durumundadır. Safranbolu’da çalışmaya başladığım ilk günden beri turist potansiyelini yükseltmek için farklı çalışmalar yaptık. Akçasu Kanyonu restorasyonu, Köprülü Mehmet Paşa Camisi restorasyonu, Tarihi Çarşı merkezindeki dükkanların ön cepherestorasyonları, Kaymakamlar Gezi Evi Projesi ve birçok projenin yanında BAKKA ve Vilayetler Birliğinden alınan kaynaklarla Safranbolu’nun tarihe ışık tutan bir çok kapısını yerli ve yabancı turiste açtık. Yakaladığımız bu ivmeyi, yaptığımız projeleri takip ederek ve yapacağımız projelereyoğunlaşarak artıracağız. Safranbolu güneşiyle, yağmuruyla her anı ile güzel bir ilçedir, yerli ve yabancı bütün misafirleri yılın her günü ilçemize bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
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