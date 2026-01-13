Safari için Afrika’ya giden Türk milyarder çatışmanın ortasında kaldı canından oldu!

Bilecik’te faaliyet gösteren Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası Etiyopya makamları soruşturma başlatırken, Akbulak’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için aile ve resmi kurumlar harekete geçti. Peki Erdoğan Akbulak kimdir? Nasıl öldü...

SAFARİ GEZİSİ FACİAYLA SONUÇLANDI

Edinilen bilgilere göre Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da bulunduğu safari turu sırasında bölgede çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Gazeteci Can Özçelik’in haberine göre, çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ETİYOPYA MAKAMLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Etiyopya güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Çatışmanın nasıl çıktığı, safari organizasyonunun güvenlik önlemleri ve olay anına ilişkin detaylar incelemeye alındı.

Çatışma sırasında iki Türk vatandaşının can güvenliği nedeniyle Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.

CENAZE TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Erdoğan Akbulak’ın ailesinin, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Etiyopya’daki yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Bilecik’e götürüleceği bildirildi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Erdoğan Akbulak, kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik şirketini kurdu. Doğal taş ve madencilik alanında önemli yatırımlar yapan Akbulak, AKDO markasıyla Türk mermerinin yurt dışı pazarlarda tanınmasına katkı sağladı.

Özellikle ABD’de kurduğu ticari ağ ile sektörde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi