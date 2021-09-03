Şafak Sezer'den Pjanic'e olay teklif!

Juventus'ta oynadığı dönemde Türk ünlülerin ve özellikle Şafak Sezer'in yayınlarına mesajlar atan Miralem Pjanic, 'Hedef bendim' videosuyla taraftara tanıtıldı. Şafak Sezer de Kolpaçino hayranı Pjanic'i evine çağırdı. Futbolseverler de bu ikilinin buluşmasını merakla bekliyor. Siyah-Beyazlı kulübün de bu konuda bir girişim yapacağı açıklandı.

Miralem Pjanic, daha sahaya çıkmadan çok kişinin gönlünü fethetti. Bosna-Hersekli oyuncu, ülkemizde kült bir film haline gelen Kolpaçino'nun repliğiyle taraftarlara seslendi. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu videoyla tebessüm etti.Pjanic, Beşiktaş'a gelmeden önce Şafak Sezer'in yayınlarına Kolpaçino replikleri yazarak sinema oyuncusuyla samimiyet kurmuştu. Pjanic, Merih Demiral sayesinde Türk kültürüne çok yakınlaştı.

"Şartları görüşelim"

Şafak Sezer, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel, şartları konuşalım" ifadelerinin olduğu mesajla Pjanic'e hoş geldin dedi. Pjanic ve Kolpaçino filmi kısa sürede bir fenomene dönüştü.