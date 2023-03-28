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Medya Şafak Sezer ile Berdan Mardini depremzedelerle bir araya geldi
Medya

Şafak Sezer ile Berdan Mardini depremzedelerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:31:00 -
Şafak Sezer ile Berdan Mardini depremzedelerle bir araya geldi

Diyarbakır’da 6 Şubat’ta yaşanan depremde etkilenerek evlerine giremeyen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini, moral ve moivasyon için depremzedelerle buluştu.

Oyuncu Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini depremzedeleri unutmadı. Diyarbakır’ında etkisi altında kaldığı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası evini kaybeden veya hasarlı olduğu için KYK yurdunda kalan vatandaşların moral ve motivasyon artırmak için bir araya gelen Sezer ve Mardini, önce şarkı söyleyip alkış tuttu, sonra ise hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekti. Gün boyu vakit geçiren iki ünlü sanatçı, depremzedelerin yüzlerinde tebessüme eden oldu.

Sanatçılara motivasyon desteği için depremzedelerin yanına davet eden Şafak Sezer, fırsat buldukça gelmelerini istedi. Sezer, “Türkiye’ye geçmiş olsun, Allah geride kalanlara sağlık ve sıhhat versin. Biz çocuklarla eğlenmeye geldik, akşamda geri gideceğiz. Diyarbakır’ı biz tercih ettik, gönlümüzde başka bir yerdedir. Özellikle çocukların böyle psikolojiye düşmeleri çok kötü bir şey ama yapılacak bir şey yok. Bütün sanatçı arkadaşlara söylüyorum fırsat buldukça ziyaret etsinler” dedi.

Berdan Mardini ise eğlenmeye, güldürmeye ve onlarla şarkı söylemeye geldiklerini ifade etti. Mardin, şu anda çok güzel geçtiğini, çok keyifli ve mutlu olduklarını kaydederek ağlamanın yanında eğlenmekte önemli şeyler olduğunu, bir nebze bir şey katabildilerse ne mutlu kendilerine ifadelerinde bulundu.

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