  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği ilk nokta: Çernobil!

ROKETSAN tarafından geliştirildi... Ordumuzun gücüne güç katacak

Rusya ile gerilim yaşayan ülkeden flaş hamle! Orduya 100 bin asker alacaklar

Fiat ve Renault bombası: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç

İstanbul semalarında görülmüştü! Yeşil ışığın sırrı ortaya çıktı

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: ABD güçlerini yok edip bir hafta içinde alırız

Görüntüler açılacak soruşturmalarda delil olacak! MOBESE kameraları tam da bu işler için lazım

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: 2 gün içinde yapacağız

Erdoğan iki cümle İngilizce ile herkesi al aşağı etti! İmamoğlu 'İki cümle İngilizce ile nasıl mahçup olunur'u gösterdi

Türkiye'den çok konuşulacak hamle! Dünyanın en büyüğü...
Gündem Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Görüntüler dehşete düşürdü
Gündem

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Görüntüler dehşete düşürdü

Ece Erken’in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'un ölümüne neden olan menfur cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 19:40:00 - 2022-02-01 19:44:03

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Polis saldırganların olaydan önce ve sonrasında gerçekleştirdikleri telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleme altına aldı.

Silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Sunucu Ece Erken’in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gündemi sarsan cinayete ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Tetikçi ve saldırıda yer alan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, saldırıya ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Saldırganların telefon trafiği ve HTS kayıtları mercek altında

Öte yandan şüphelilere yönelik çok yönlü soruşturma sürerken, olay öncesi ve sonrasındaki tüm telefon görüşmeleri, zanlıların irtibatları ve HTS kayıtları didik didik incelemeye alındı. Dijitallerin incelenmesinin ardından cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay