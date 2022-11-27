Şadırvanda buldukları cüzdanı teslim ettiler

Yavaşbey Camii’nin şadırvanında içinde para olan cüzdan bulan Ramazan (21), Birol Efe (19) ve Efecan Keskin (13), Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek cüzdanı teslim etti. İçinde 7 bin 400 lira ile banka kartları bulunan cüzdanın Sebahattin Sarı’ya ait olduğu belirlendi. Polis, emniyete gelen Sarı’ya tutanakla cüzdanı teslim etti. Sarı, “Caminin şadırvanında abdest aldım. Abdest alırken cüzdanımı düşürmüşüm. Allah razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.