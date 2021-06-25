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Spor Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a sert tepki!
Spor

Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a sert tepki!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki söylemlerine sarı-lacivertli caminanın önde gelen isimlerinden olan iş adamı Sadettin Saran sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 09:56:00 -
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a sert tepki!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki söylemlerine sarı-lacivertli caminanın önde gelen isimlerinden olan Sadettin Saran eleştiride bulundu. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirmesini isteyen DHA'ya konuşan Sadettin Saran; "Ali Koç'un üç yılını eleştirmek başka şeydir; seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, aşağılama başka..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkartarak başarılı olması yönünde, onun etrafında kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum."

Önceki yıllarda kulübe hizmet etmiş Saran her fırsatta camiaya destek olmaya devam ederken hiç kimsenin kendisini kulübün üzerinde göremeyeceğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" demesi ne demektir? Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, "ben Fenerbahçeliyim!" diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz; sadece zarar verir.

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Yorumlar

Hakan

Ekrem 1. Ali 2 bir kesim tarafından dibi fazla parlatılınca kendini gümüş zanneden teneke gibiler. Bir işi yaramaz boş ses veren tenekeden başka hiç bir şey değiller. O yüzden fazla abartmayın. Bir tarafınızı polisaja bile sürseniz yine tenekesiniz. Asla bir altın ,gümüş olamazsınız çünkü üzerinizdeki size başkalarınca erilen değerleri soyadlarını siyasi desteği çektiklerinde bireysel olarak hiç bir değeriniz yok bu halkın gözünde.
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