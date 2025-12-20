  • İSTANBUL
Gündem Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İfade vermesi bekleniyor
Gündem

Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İfade vermesi bekleniyor

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İfade vermesi bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Sadettin Saran, Milano’dan özel uçakla İstanbul’a giriş yaptı. Saran’ın sabah saatlerinde adliyede ifade vermesi bekleniyor.

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Türkiye’ye geldi. Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

MİLANO’DAN ÖZEL UÇAKLA GELDİ

İfadeye çağrılmasının ardından İtalya’nın Milano kentinden özel uçakla yola çıkan Saran, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Havalimanında Saran’ı karşılamak için toplanan taraftarların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

TARAFTAR DESTEĞİYLE AYRILDI

Terminal çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Sadettin Saran, kısa süreli temasın ardından bölgeden ayrıldı. Herhangi bir açıklama yapmayan Saran’ın sakin tavırları dikkat çekti.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE İFADE VERECEK

Sadettin Saran’ın, sabah saat 10.00 sıralarında Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturmayla ilgili sürecin, ifade işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

