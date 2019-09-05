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Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor

05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor

ANKARA (AA) - Sadece sebzeyle beslenenlerde kalp hastalığı olasılığı azalırken inme riskinin arttığı bildirildi.

İngiliz bilim adamları, EPIC-Oxford'un 48 bin kişinin beslenmesi ve sağlığını mercek altına aldığı uzun süreli araştırma projesinin verilerini inceledi.

EPIC-Oxford'un 1993-2001 yıllarında takip ettiği katılımcıların yarısının et, 7 bin 500'ünün balık yediği, 16 binden fazlasının da vejetaryen ya da vegan olduğu belirtildi.

Süreç içinde 2 bin 820 koroner kalp hastalığı, 300'ü hemorajik olmak üzere bin 72 inme vakasına rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin vejetaryen ve veganlarda yüzde 22, balık yiyenlerde de yüzde 13 azaldığını gözlemledi.

Öte yandan araştırmada sadece sebzeyle beslenenlerin inme geçirme olasılığının yüzde 20 arttığı görüldü.

Araştırmacılar, vejetaryenler ve veganlarda artan inme riskinin, düşük B12 seviyesiyle bağlantısı olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Diyetisyenler de sağlık için en iyisinin beslenmeyi çeşitlendirmek olduğu önerisinde bulundu.

Araştırmanın ayrıntıları "British Medical Journal" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
  1. beslenme
  2. İnme
  3. vejetaryen

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