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Ekonomi Sadece otomotivde değil! Fosil yakıtlar neden sıfırlıyoruz?
Ekonomi

Sadece otomotivde değil! Fosil yakıtlar neden sıfırlıyoruz?

Yeniakit Publisher
2024-01-09 14:05:00 -
Sadece otomotivde değil! Fosil yakıtlar neden sıfırlıyoruz?

Peki fosil yakıt nedir ve bunun ortadan kaldırılması için başlatılan mücadele ne açıdan önemli?

 

İklim değişikliğini kontrol altına alabilmemiz için küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında kalması gerekiyor. Gelecek 50 yıllık dönemde karbon emisyonlarını sıfırlayabilmek bu alanda önemli bir adım olarak görülüyor. Bu planlamalar daha öne çekilerek sektörler açısından kritik eşik 2030 yılı olarak gösteriliyor.

Mücadele neden önemli?

Peki fosil yakıt nedir ve bunun ortadan kaldırılması için başlatılan mücadele ne açıdan önemli? Bu yakıtlar çevre için zarar teşkil ediyor. Odun, kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlar fosil yakıtlar içine girerken; güneş, rüzgâr, elektrik enerjisi gibi enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılıyor.

Hangi sektörler var?

Küresel ısınmayı en fazla 1,5 dereceyle sınırlı tutma adına adımlar atılırken akıllara öncelikle otomotiv sektörü ve yakıt kullanımı gelmekte. Eski bir kömür santralini açık bırakmak, yeni bir petrol sondajı gerçekleştirmek, dizel bir araç satın almak; bu tercihlere verebileceğimiz örnekler arasında.

Bu alanda neler yapılabilir?

Yandığında çevreyi kirleten ve yenilenemeyen yakıtlar olan; odun, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil ya da diğer adıyla karbon yakıtlar yerine güneş, rüzgâr, elektrik enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilir, fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltabiliriz. Güneş enerjisiyle çalışan paneller kullanabilir, rüzgârdan enerji üreten türbinler kurarak etrafımızdaki evlerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.
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Tercihlerimiz bize bağlı

Ulaşım tercihlerimizi değiştirebilir; bireysel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltarak yürüyebileceğimiz mesafelere yürüyebilir, kısa mesafelerde bisiklet kullanabilir, toplu taşıma araçlarını tercih edebilir ve uçak kullanımımızı azaltabiliriz.-Elektrikli araçlar üretebiliriz. Fosil yakıtı daha az kullanan motorlar üretebilir ve fosil yakıt kullanımından tasarruf edebiliriz. Bina yalıtımına önem verebiliriz. Geri dönüşümün hızlandırılmasına ve artırılmasına katkıda bulunabiliriz.

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