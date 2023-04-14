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Aktüel Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgesinde iftar programları
Aktüel

Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgesinde iftar programları

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:35:00 -
Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgesinde iftar programları

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek, Ramazan çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik 3 bin 500 kişinin katıldığı iftar programları düzenlendi.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği tarafındanHatay’da bin, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ise bin 500’er kişinin katıldığı iftar programları gerçekleştirildi. Derneğin iftar programlarının Ramazan ayı sonuna kadar çeşitli şehirlerde devam etmesi planlanıyor.

Konteyner kent çalışmaları başladı

Bugüne kadar deprem bölgelerine 16 tır dolusu yardım malzemesi gönderen dernek, bölgede 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıttı. Dernek, konteyner kent kurmak için de çalışmalarına başladı.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği’nin deprem bölgesi başta olmak üzere 28 ülkedeki yardım çalışmaları sürüyor.

Destek olmak için

Uluslararası Sadece İnsan Derneği’nin Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki yardım çalışmalarına katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla destekte bulunabiliyor.
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