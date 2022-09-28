Sadece 9 saniye sürdü!.. Pazar günü bakalım ne olacak?

Süper Lig'in 8. haftası, büyük bir maça sahne olacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini ağırlayacak. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan dev derbinin bilet satışına taraftarlardan büyük ilgi geldi. Siyah - beyazlı futbolseverler, Fenerbahçe maçı için satışa çıkan biletleri inanması güç bir sürede tüketti.



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki siyah - beyazlılar ile Jorge Jesus'un başında yer aldığı sarı - lacivertlileri karşılaştıracak maçın biletleri kısa sürede tükendi.

Beşiktaş taraftarları, bugün satışa çıkan biletleri 9 saniyede tüketti. Bilet satın almak için hamle yapmak isteyen ancak geç kalan futbolseverler, biletlerin kısa süre içerisinde bitmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Öte yandan müsabakanın oynanmasına kısa bir süre kala yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Yapılan açıklamada Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.



