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Dünya Sadece 5 saniye sürdü! Japonlar bu kez rezil oldu
Dünya

Sadece 5 saniye sürdü! Japonlar bu kez rezil oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-13 16:42:00 -

Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti.

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefleyen “Space One”a ait Kairos roketinin ilk fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Roket, havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.

Japonya merkezli "Space One" adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümete ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan “Kairos” roketi, yerel saatle 11.01’de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. 18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi. Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı. 

Fırlatma ertelenmişti

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olma hedefiyle yola çıkan “Space One”, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ilk fırlatmayı bir geminin fırlatma sahası açıklarındaki sulara girmesi nedeniyle ertelemişti. Erteleme kararına gerekçe olarak "potansiyel güvenlik riski" gösterilmişti.

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