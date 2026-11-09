O hastalığın tedavisi bulundu : Yüzde 90'a kadar azalma görüldü!

Araştırmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise hastalardan birinin klozapin tedavisini yanlışlıkla bırakmasının ardından yeniden nöbet geçirmesi oldu. Bu durum, elde edilen sonuçlarda ilaç tedavisinin de önemli bir rol oynadığını gösterdi. DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR Araştırmacılar, gen tedavisinin ilaca dirençli epilepsi hastalarında mevcut cerrahi yöntemlere alternatif oluşturabilecek bir yaklaşım olabileceğini değerlendiriyor. Ancak çalışmanın yalnızca üç hasta üzerinde gerçekleştirilmiş olması, sonuçların genellenebilmesi açısından temkinli olunmasını gerektiriyor. Uzmanlar, yöntemin güvenilirliğinin, olası yan etkilerinin ve uzun vadeli sonuçlarının belirlenmesi için daha fazla hastanın katılacağı kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor. Deneysel tedavinin rutin klinik uygulamalarda kullanılabilmesi için etkinlik ve güvenlik verilerinin daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.