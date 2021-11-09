Sadece 10 sene çalışmak yetiyor! Memurlara erken emeklilik imkanı

Emeklilik hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve primlere bakılmaktadır. Bağlı olunan sigorta kolu da emeklilikte son derece önemlidir. Bu hesaplamalarda bazı ayrıntılar bulunuyor. Örneğin memurlar 10 yıl çalışma süresini doldurduktan sonra kalan zamanı isteğe bağlı olarak tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabilir.

Kalan süre nasıl dolduruluyor?

Memurlar 10 sene çalışarak emekli olabilme imkanına sahip. Şöyle ki 2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar.

10 yıl çalışma şartı

10 yıl çalışıp emeklilik imkanından faydalanmak isteyen memurlardan aranan şart ise şöyle: Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.

Memurluktan atılanlar faydalanamıyor

Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.

Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyorlar. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.

Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?

*En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.

*1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.

Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.

10 yıl çalıştığı halde kimler faydalanamaz?

Memuriyetten atılanlar, ceza alanlar.

10 yıllık aralıksız memuriyeti tamamlamayanlar.

Ayrıldıktan sonra herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışanlar.

İstifa ettikten sonra 6 ay içinde başvurmayanlar.

Memurluk vasfını kaybedenler.

1 Ekim 2008'den sonra memur olanlar. Bu tarihten sonra memur olanlar eğer isteğe bağlı sigorta öderlerse ve bu 3.5 yılı geçerse bu durumda Bağ-Kur şartlarından emekli olurlar.