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Gündem ‘Sadece 1 günlüğüne’ deyince kum torbasına çevirdiler! Özgür Demirtaş feministlerin hışmına uğradı
Gündem

‘Sadece 1 günlüğüne’ deyince kum torbasına çevirdiler! Özgür Demirtaş feministlerin hışmına uğradı

Türkiye’nin bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gazı çikolata ile kıyaslayan solakların ekonomisti Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul Sözleşmesi edebiyatı elinde patladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:49:00 - 2021-03-23 13:51:19
‘Sadece 1 günlüğüne’ deyince kum torbasına çevirdiler! Özgür Demirtaş feministlerin hışmına uğradı

Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri yürüten Türkiye, 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmişti. CHP yandaşlığıyla bilinen solakların ekonomisti Özgür Demirtaş, aklınca 320 milyar metreküplük doğal gazı çikolata ile kıyaslayarak dalga geçme hadsizliğinde bulunmuştu.

"İstanbul Sözleşmesi" edebiyatı elinde patladı

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Cenab-ı Allah'ın yasakladığı 'faiz'e ilişkin paylaştığı, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir." mesaj sonrası sosyal medyadan hırlayan Demirtaş, 'bir cami imamı' ifadesi ile Boynukalın'ı küçümsemeye kalkışmıştı.

Tepki çeken skandalın ardından feministlere yaranmak isteyen Özgür Demirtaş, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş, “Twitter hesabımı açtığımdan beri Profil resmimi değiştirmiyorum. İstanbul Sözleşmesine destek için bir günlüğüne profil resmimi değiştireceğim. Ezilen, haksızlığa uğrayan tüm Kadınların yanındayım” diye yazınca ortalık karıştı.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı edebiyatı elinde patlayan Özgür Demirtaş'a feministler “bir günlüğüne” ifadesinden dolayı tepki gösterdi.

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