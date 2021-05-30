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Biyografi SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?
Biyografi

SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?

Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADA’ı kuran Adnan Tanrıverdi kimdir, nerelidir? Adnan Tanrıverdi nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 08:41:00 - 2021-05-30 08:42:40
SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi nerelidir?

SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi kimdir? Adnan Tanrıverdi nerelidir? 1944 Konya Akşehir doğumlu olan Adnan Tanrıverdi, 1963-1964'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümündeki öğreniminin ardından 1964 yılında girdiği Kara Harp Okulun'dan 1966'da topçu subayı olarak mezun oldu ve 1996 yılındaki emekliliğine kadar 30 yıl TSK'da görev yaptı. 1980'de kurmay subay olan ve "Gayrinizami Harp Kursu" de gören Tanrıverdi'nin görev yaptığı birlikler arasında Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı ile KKTC Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı da bulunuyor.

1992'de tuğgeneralliğe yükseltilen Tanrıverdi, İstanbul'daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın ardından Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı yaptı ve 1996'da kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi. Tanrıverdi, emeklilikten sonra da Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlüğünü, İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı.

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