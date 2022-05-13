Sadakatsiz'in 'metres'i şaşırtmadı! Melis Sezen'den ahlaksız kıyafete pişkin savunma

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Akit TV canlı yayınında konuşan 21. dönem MHP Milletvekili Avukat Ahmet Çakar, milleti yozlaştırmaya çalışan medyada boy gösteren kadınların ahlak dışı giyim-kuşamlarını eleştirdi.

"Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Yani bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" diyen Çakar, Sadakatsiz'de evli bir adamın metresi rolünde oynayan Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetini hatırlattı.

Milli ve manevi değerleri savunan ve yozlaşmayı gözler önüne seren Ahmet Çakar'a vatandaşlardan destek gelirken ahlaksızlığı savunan malum laikçi kesim ise Çakar'ı linç etmeye çalıştı.

Melis Sezen'den şaşırtmayan açıklama

Kendisine gelen tepkilerin ardından Melis Sezen de sosyal medya hesabından aynı elbisesiyle birlikte bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

Ahlaksızlığı yaymayı muhteşem işler, teşhirciliği ışıl ışıl parlamak, soyunmayı marifet, kadınları dizilerde 'metres' gibi göstermeyi güç sanan Melis Sezen, "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" diye yazdı.