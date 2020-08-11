Sadakataşı'ndan Lübnan’da 50 bin kişiye acil yardım

İSTANBUL (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkeye ulaşan Sadakataşı Derneği ekipleri, acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekipler, patlamanın yaşandığı Beyrut'ta acil yardımları organize ediyor. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ardından başkentte meydana patlamayla sonrasında dernek tüm ülkeye insani yardım ulaştırma kararı aldı.

Lübnan'da bulunan Sadakataşı yardım ekipleri Beyrut ve çevre bölgelerde evsiz kalmış 10 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı, 9 bin aileye içme suyu, 200 aileye kumanya ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek, toplamda 50 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Özdal, patlama sonrası ülke genelinde yaşanan krizle ekmek bulmak konusunda büyük bir problem yaşandığını, ilerleyen günlerde hayırseverlerin desteğiyle bölgeye un ulaştıracaklarını bildirdi.

Patlamanın ardından zarar gören evlerin tadilatlarını da gerçekleştireceklerini belirten Özdal, yaralılar ve hastalar için bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme desteğinin dernek tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öte yandan Sadakataşı Derneği, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası ile Lübnan'a yardım ulaştırmaya devam edecek. Destek olmak isteyenler LÜBNAN yazıp 2989'a kısa mesaj göndererek, kampanyaya 10 lira destekte bulunabilecek.







