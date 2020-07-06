Sadakataşı’ndan İdlib’e acil yardım

Suriye’de dernek tarafından yaptırılan briket evlerde yaşayan ailelere ulaştırmak üzere, 17 bin metre kumaş, 10 çift masa ve bank, 5 adet çöp konteynırı, 500 oyuncak, 750 çift ayakkabı ve 50 halıdan oluşan yardım tırı Sadakataşı genel merkezinden bölgeye gönderildi.

Sadakataşı, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden mülteciler için toplam değeri 600 bin TL olan tırla bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak. Salı günü gümrükten geçecek olan tırda bulunan yardım malzemeleri çarşamba günü dernek personellerinin nezaretinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

2 adet oyun parkı

Üsküdar ve Sultanbeyli belediyelerinin destekleriyle temin edilen 2 oyun parkının kurulumu ise Atme bölgesinde yapılacak. Parklarla birlikte briket evlerde yaşayan çocuklar sosyal alana sahip olacak.

Bölgeye yardımlar sürecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal bölgeye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada; 9 ayrı bölgede yaptığımız 1530 briket eve yerleştirdiğimiz ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Bugün de genel merkezimizden ayakkabı, giyim ve sosyal alanlarda kullanılacak eşyaları bölgeye gönderdik. Önümüzdeki günlerde bölge için gerekli olan yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı. Özdal sözlerini bağışçılara teşekkür ederek bitirdi.

Sadakataşı Derneği’nin sürdürdüğü İdlib yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazarak 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.