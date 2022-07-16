Sadakataşı Derneği Ağrı’da 450 aileye kurbanları ulaştırdı
Sadakataşı Derneği tarafından ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonu bu yıl başta Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirildi. Türkiye’de Ağrı ilimiz dâhil 20 ilde Yurtiçi kurban çalışmalarını gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, 500 hissenin kesim ve dağıtım işlemlerini tamamladı.
Yüksel Aslan / AĞRI
Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan da, yurt içi kurban yardımları kapsamında ilimizde 450 ailemize kurban hissesi dağıttıklarını belirtti.
Aslan, daha önceden tespitleri yapılmış olan ailelere ulaşmak için, derneğimizin gönüllülerinin yoğun çalışmasıyla Kurban Bayramının 3. Günü başlayan kesim, parçalama ve poşetleme işlemlerinin ardından 450 ailemizin sofralarına hayırseverlerimiz bağışladığı kurban hisselerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.