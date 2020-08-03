Sadakataşı bayram sevincini 32 ülkede yaşattı

Kurban çalışmalarını ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştiren Sadakataşı, bağışçılarından vekaletlerini almış olduğu 17.850 hisse kurbanın kesim ve dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar’da yaparak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Savaş ve Kriz bölgelerine öncelik

Kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutuldu.

Türkiye’de 35 bin kişiye kurban eti dağıtıldı

Yurtiçi kurban çalışmalarını on ilde gerçekleştiren Sadakataşı, 800 hissenin kesimini yaptı. Kurban ekipleri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye kurban eti ulaştıran dernek ailelerin bayram sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklar unutulmadı

Kurban Bayramı'nda İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden Sadakataşı kurban ekipleri, gönüllüler ve partner kuruluşlar tarafından faaliyet yapılan 32 ülkede, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Nerelere ulaşıldı

Sadakataşı Kurban faaliyetlerini başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında 32 ülkede gerçekleştirdi.

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Sudan ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Bulgaristan ve Makedonya

Geçen yıl neler yapıldı?

2019 Kurban organizasyonunu ‘‘Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı’’ çağrısıyla 4 kıta ve 30 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı 13.343 hisse kurbanı yaklaşık 600 bin kişiye ulaştırdı.

32 ülkeye 17.850 hisse

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada başta Türkiye olmak üzere 32 ülke ve yüzün üzerinde bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. İslami usullere uygun kesilen 17.8500 hisseyi 750 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu bayramda önceliği mülteci kampları ve savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk yaşayan bölgelere verildiğini belirtti.

Özdal açıklamalarının devamında; ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısı ile çıkmış olduğumuz kampanyada hayırsever bağışçılarımız dünyanın öbür ucundaki görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Değerli bağışçılarımıza, kardeşlerine bayram mutluluklarını yaşattıklarından dolayı teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.