Sadakat nine 85 yaşında okuma yazma öğrendi

Küçük yaşta evlendiğini, hayatı boyunca okula gidememenin burukluğunu yaşadığını anlatan Günenç, “Okumamanın zorluğunu çok yaşadım. Çocuklarım vardı. 4 yıl önce vefat eden eşim alzaymır hastasıydı. Hep onlarla ilgilendim. Geç de olsa bir türlü okumaya fırsatım olmadı. Eşimin vefatından sonra oğlum bana önder oldu ve okumayı yazmayı öğrendim” diye konuştu.



“Şiir kitabı yazmak istiyorum”



Günenç, okuma yazmayı öğrenmesiyle en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ve şiir kitabı yazmayı düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: “Bartın Irmağı’nı yazıp kitap haline getireceğim. Yine beynimde şiir yazar, hafızamda tutardım. Ama artık bu şiirleri kağıda yazabiliyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. En büyük mutluluğum okuma yazma belgesini almak oldu. Belgeyi aldıktan sonra daha çok çalışmaya devam ediyorum. Daha da öğreneceğim çok şey var. Okuma yazmayı başardığım için kendimle gurur duyuyorum.”



Yaklaşık 1 ay sonra açılacak açıköğretim ortaokuluna da kaydını yaptıracak olan Günenç, okumanın yaşı olmadığını belirterek, okuma yazma bilmeyenlerin kurslardan istifade etmesi tavsiyesinde bulundu.