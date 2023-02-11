Saçtaki egzamayı geçiren işte hızlı, doğal o yöntem bakın ne! Tesbih ağacı yağı: Saçlar için bunu da yapın

ÇEŞİTLİ GÜZELLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILMAKTADIR

Tesbih ağacı Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişmektedir ve Almanya'da çok talep görmektedir. Uzmanlar, tesbih ağacının insan sağlığı için çok yaralı olduğunu ortaya koydu. Bir çok hastalığın çaresi olarak kullanılan tesbih ağacı dünya çapında halk il/acları olarak geniş bir kullanım geçmişine sahiptir. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir. Çeşitli güzellik ürünlerinde de kullanılan tesbih ağacı, cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

SAÇ DERİSİNİ BESLEMEKTEDİR

Yapılan araştırmalara göre tesbih ağacı aynı zamanda saç derisi besleyen yağ asidi içermektedir. Bu sayede saçlar nemlenerek, parlak ve canlı bir hale gelir.

SAÇTA OLUŞAN EGZAMAYA İYİ GELİYOR

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

BİTLERDEN HIZLICA KURTULMANIZI SAĞLAMAKTADIR

Tesbih ağacının bir diğer adı da neem ağacıdır. Tesbih ağacının faydaları arasında saçta oluşan bit ve böceklenmeleri önlemesi de yer almaktadır. İçerdiği insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerden hızlıca kurtulmanızı sağlar. İşte o saçtaki egzamayı geçiren mucize yöntem!

Tesbih Ağacı Yağı (Neem Yağı), Latince ismiyle Oleum Azadirachta indica, Tesbih Ağacı'nın tohumlarından elde edilen bir bitkisel yağdır.

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TESBİH AĞACI YAĞI İLE SAÇ MASKESİ

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı

3 çorba kaşığı avokado yağı

4-5 damla lavanta yağı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.

Tespih ağacı yağı ne işe yarar?

Bu bitkisel yağ, keskin bir kokuya sahiptir. Yağ asitleri ve besin değerleri bakımından zengindir. Tesbih Ağacı yağı, kozmetik amaçla saç ve cilt bakımında kullanılabileceği gibi saksı ve bahçe zararlılarına karşı da kullanılabilir.

Saçtaki egzama nasıl geçer? Yöntem 2.

Karbonat da saç egzamasına iyi geldiği bilinen çözümlerden biridir. Yarım tatlı kaşığı karbonatı yarım bardak suyla karıştırın. Saç egzamasının olduğu bölgeye yaklaşık 5 dakika boyunca uygulayın. Bu tedaviyi düzenli olarak uyguladığınızda saç egzamasının azaldığı görebilirsiniz.

Egzama nasıl geçer bilgi notu: Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Çocuğumun saç derisinde kabuklanma: Bebeklerde kafa derisinde kabuklanma oldukça sık görülen zararsız bir durumdur. Saç derisindeki bu kabuklanma halk arasında 'konak', tıp dilinde ise 'seboreik dermatit' olarak adlandırılır. Yaklaşık her 10 bebekten 7'sinde konak oluşumu görülür.

Diffüz alopesi nedir?

İlaçlara bağlı dökülmeler;

Özellikle kan sulandırıcılar, antidepresanlar, antihipertansifler, doğum kontrol ilaçları, yüksek dozda A vitamini v.s. gibi ilaçların özellikle uzun süreli kullanımlarında saç foliküllerini etkileyerek saçların dökülmesine neden olabilir. Bu tip dökülmeye diffüz alopesi denmektedir.

Diffüz alopesi tedavisi: Kadınlarda ve erkeklerde androgenetik alopesi ve diffüz alopesi vakaları için bir dermatolog tarafından reçete edilebilirler. Saç ekimi, en uzun ömürlü ve en pahalı çözümdür. Erkekler arasında yaygın olan bu çözüm, giderek daha fazla kadın da diffüz alopesi tedavisi için çözğm olmaktadır.