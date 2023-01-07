Sacha Boey’e dev bonservis

Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace'ın ilgilendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Patrick Vieira'nın ekibi ara transfer döneminde sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor.

Crystal Palace'ın sağ bek için ilk hedefinin, Manchester United'da forma giyen eski oyuncuları Wan Bissaka olduğu aktarıldı. Kulübün, Wan Bissaka transferinde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında ise listesindeki diğer ismin Galatasaray'dan Sacha Boey olduğu yazıldı.

Galatasaray'ın beklentisi 20 milyon euro!

Boey'in, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılan ancak daha sonra performansıyla formayı kapan Sacha Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.