Saça ve sakala kına yakmak caiz midir?

Müslümanlar tarafından sıkça kullanılan Anadolu coğrafyasında ise özel bir yeri olan kınanın dini hükmü nedir? Saça ve sakala kına yakılabilir mi? Yakıldığı taktirde günaha girilmiş olur mu? İşte cevabı...

SAÇA VE SAKALA KINA YAKMA CAİZ MİDİR?

Saçı, sakalı kınalamak Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın sünnetlerindendir. Üzerine alınan abdestte bir sıkıntı oluşmaz, zira kına deri üstüne tabaka oluşturmaz. Lakin dikkat edilmesi gereken şey, kınadan, dövme gibi canlı suretleri yapmamaktır. İşte caiz olmayan budur... Erkeklerin süs için el ve ayaklarını kınalaması mekruhtur. Kadınların el ve ayaklarını kınalaması ise caizdir. Erkek veya kadının beyaz saçı sarı veya kızıl renge boyaması müstehap görülmüş, siyaha boyamaları ise sağlam görüşe göre caiz görülmemiştir. Boya malzemesi olarak kına ve vesîme denilen, boya sanayiinde kullanılan bir bitkinin tercih edilmesi tavsiye edilmiştir. (İbn Âbidîn, Reddül Muhtâr XV, 378 - XVII, 314) El, ayak veya başa sürülen kınanın katı olan malzemesi temizlendikten sonra deri veya saçlarda bıraktığı renk, suyun nüfûzuna engel değildir. Bu yüzden abdest veya gusle mani olmaz. (İbn Âbidîn, a.g.e., l, 224)