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Aktüel

Saç yüklü tır yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde motor bölümünden alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 03:41:11 -
Saç yüklü tır yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde motor bölümünden alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay gece saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Halil İbrahim İnan idaresindeki 81 By 885 plakalı tır, D-655 karayolu Tepeköy mevkiinde motor kısmından alev aldı. Tır sürücüsü aracı kenara çekerek müdahale ederken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan tırdaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapanırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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