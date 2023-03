Saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önlüyor: Şampuana mutlaka ekleyin! Kısa sürede gür saçlara sahip olun

Saç dökülmesi birçok insanın ruh sağlığını ve benlik saygısını etkileyebilir. İnsanlar umutsuzca saç dökülmesine çözüm ararken, öncelikle kişinin bu sorunu neden yaşadığını anlamak önemlidir. Aslında kafamızda yaklaşık 100.000 saç teli bulunmaktadır. Her birinin benzersiz bir yaşam döngüsü vardır. Her folikül tarafından bir saç üretilir ve her ay ortalama 1,5 cm uzar.

Sıfır kepeksiz saçların sırrını bilim insanları açıkladı. Saç köklerini güçlendiren deriyi onaran bu uygulamayla istediğiniz saçlara kısa sürede kavuşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şampuanınıza o besini eklemek. İşte saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önleyen besin...

Kimsenin bilmediği bu yöntemi bilim insanları açıkladı. Saçları güçlendirerek dökülmeleri engelliyor. Özellikle saç köklerine etki sağlayan bu uygulama parlak ve kepeksiz saçlarında sırrıdır.

Saç köklerini güçlendiren bu uygulama sayesinde yağlanma gibi sorunlarda ortadan kalkar.

SAÇ KÖKLERİNİ GÜÇLENDİREREK DÖKÜLMEYİ ÖNLEYEN BESİN!

Saç yapısı her ne kadar genetiksel olsa da en çok çevresel olaylardan etkilenir. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda saç köklerini güçlendiren besinin şeker olduğunu açıkladı.

Gerçek pancardan elde edilen şekerden bir yemek kaşığı kadar şampuanınıza ekleyin. İyice çalkalayıp bir gün bekletin.

Ertesi gün saçlarınızı banyodan ıslattıktan sonra bir avuç dolusu bu karışımdan saçınıza dökün ve iyice ovalayın.

10 dakika böyle bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Son durulama suyuna bir çay bardağı kadar elma sirkesi ekleyin.

Sirke de saç yüzeyinizdeki elastik yapıyı artırarak kırılma ve yıpranmayı önler.

Bu uygulamayı yaklaşık bir ay düzenli yaptıktan sonra sonuca vardığınızı gözlemleyeceksiniz.

Öte yandan saçlarınıza sürekli boya uygulaması yapmayın. Badem ve ısırgan otu yağlarıyla bakım yapın.

Saçlarınızı fönle çok kurutmayın arada doğal kurumasına izin verin.