Sadece 7 günde safra kesesi taşı düşüren doğal yöntem: Şifa olsun, kabusunuz olmasın! O Metodu bakın ne

Siz de 50 yaşın üzerindeyseniz, sizde de bir veya daha fazla safra kesesi taşı olma ihtimali yüksektir. Vakaların çoğunda olduğu gibi, bu safra taşları belirgin semptomlarla gelmez, onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Ancak birikerek bazen safra kesesini tıkayabilir ve dayanılmaz ağrılara neden olabilirler!

Safra kesesi karnın sağ üst bölümünde yer alır, karaciğer alt tarafındaki küçük bir organdır. Safra sindirime yardımcı olan yeşil-sarı bir sıvıdır, bu sıvıyı da safra kesesi depolar. Genellikle safra taşı, safrada çok fazla kolesterol biriktiğinde oluşur. Safra kesesinin belirtileri, nedenleri ve safra taşından kurtulmanın doğal yolunu gelin yakından inceleyelim.

Safra Kesesi Taşı Neden Oluşur?

Safra kesesi taşlarının büyük bir çoğunluğu kolesterolden oluşur. Karaciğer safranın çözebileceğinden daha fazla kolestrol ürettiğinde safrada sert taşlar oluşmaya başlar.

Diğer bir neden ise karaciğerin çok fazla biliburin üretilmesidir. Bilirubin karaciğer eski kan hücrelerini yok ettiğinde ortaya çıkan bir kimyasaldır. Safra keseniz fazla bilirubini parçalayamadığında safra kesesi taşına neden olur.

Safra kesesinin sağlıklı olması için içinde safranın belirli aralıklarla boşalması gerekir. Eğer boşalmazsa safra aşırı konsantre hale gelir ve taş oluşumuna sebep olu

Safra Kesesi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Safra taşları üst karnın sağ bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Örneğin kızarmış yiyecekler gibi yağ oranı yüksek yiyecekleri yediğinizde safra kesesi ağrısı çekmeye başlayabilirsiniz. Ağrı genellikle birkaç saatten fazla sürmez.

Herhangi bir semptom göstermeden de safra taşlarıyla yaşayabilirsiniz, ancak safra kesesini tıkamaya başlarlarsa ağrıya ve mide bulantısına neden olur ve ölümcül riski vardır. Ayrıca safra kesesi taşları safra kesesinden ve karaciğerden safra akışını durdurabilirler ve bu da sarılığa neden olabilir.

Safra kesesi taşının diğer belirtileri şunlardır:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mide bulantısı

Kusma

Koyu İdrar

Karın ağrısı

Geğirme

İshal

Hazımsızlık

Safra Taşı Oluşumunu Tetikleyen Faktörler Neler?

Safra taşları için bazı risk faktörleri beslenme alışkanlığı ile ilgiliyken, diğer faktörler kontrol edilebilir değildir. Kontrol edilemeyen risk faktörleri yaş, ırk, cinsiyet ve aile geçmişi gibi şeylerdir.

Yaşam tarzı risk faktörleri;

Obezite ile yaşamak

Yağ veya kolesterol açısından yüksek ve lif açısından düşük bir beslenme tarzı

Hızlı kilo kaybı yaşamak

Tip 2 diyabetle yaşamak

Genetik risk faktörleri;

Kadın olarak doğmak

Kızılderili veya Meksika kökenli olmak

Ailede safra taşı öyküsü olması

60 yaşında veya daha büyük olmak

Tıbbi risk faktörleri;

Sirozla yaşamak

Hamilelik

Kolesterolü düşürmek için kullanılan bazı ilaçlar

Yüksek östrojen içeriğine sahip ilaçlar almak (doğum kontrol hapları gibi)

Bazı ilaçlar safra taşı riskinizi artırabilir fakat, doktorunuzla konuşmadan ve onayını almadan ilaçlarınızı almayı kesinlikle bırakmayın.

Bir Haftada Safra Kesesi Taşını Düşüren Doğal Yöntem

Çinli doktor Dr. Lai Chiu Nan, safra taşlarını kolay, hızlı ve kalıcı olarak düşürmek için harika bir doğal tarif buldu ve hepsinden önemlisi, bu etkili çözüm harika sonuçlar veriyor. Bu nedenle, safra taşlarınız olduğunu düşünüyorsanız, Dr. Lai bunları düşürmek için aşağıdaki yöntemi öneriyor.

İlk 5 Gün

Tedavinin ilk 5 günü için her gün dört bardak elma suyu için veya 4-5 tane elma yiyin. Elma suyu safra taşlarını yumuşatır. Bu beş gün boyunca öğünlerinize rutin bir şekilde devam edin

Sonraki 2 Gün

Altıncı gün öğle yemeği yemeyin. Altıncı gün saat 18:00’de bir bardak ılık su ile bir çay kaşığı epsom tuzunu (magnezyum sülfat) karıştırıp için. İki saat sonra aynı karışımı yeniden için. Magnezyum sülfat safra eksikliğini giderir. Karışımı ikinci kez içtikten iki saat sonra ise yarım bardak zeytinyağı ile yarım bardak taze sıkılmış limon suyunu iyice karıştırın ve için. Yağ taşları yağlar ve kanallardan geçmelerini kolaylaştırır.

7. ve Son Gün

Yedinci gün dışkınızda yeşil taşlar göreceksiniz. Safra taşı belirtileriniz olmasa bile bu doğal tedaviyi uygulayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Almanların yıllardır uyguladığı tarif: Damarlardaki yağı ve kolesterolü söküp atıyor! Altın değerinde tavsiyeler→ TIKLAYINIZ