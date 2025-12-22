Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap
Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin içini ısıtırken bir yandan da "Z kuşağı" denilerek karalanan gençliğin içindeki cevheri bir kez daha ortaya koydu. Şaka maksatlı "Namaz kılmak istemiyorum" diyen annesine karşı set çeken küçük kızlar, sergiledikleri vakur duruşla adeta İslam dersi verdi.
Görüntülerde, annesinin namaz kılmayacağını söylemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen küçük kızlar, "Allah seni huzuruna çağırmış. Sen ret mi ediyorsun?" şeklindeki sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşı küçük ama imanı büyük yüreğin bu sözleri, izleyenlere "Maşallah" dedirtti.
"BİR REKAT AKSATSAN 80 SENE AZABI VAR!"
Annesine karşı ikna turlarına devam eden ve namazın ehemmiyetini hatırlatan minik mümin, okul yoğunluğu sebebiyle hafta içi birlikte ibadet edemediklerinden dert yanarak şu ifadeleri kullandı:
"Okul yüzünden hafta içi birlikte kılamıyoruz, bari hafta sonu kılalım. Bir rekat aksatsan 80 sene cehennem azabı olur."
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video için kullanıcılar; "Böyle evlat yetiştiren anne babaya ne mutlu", "Geleceğimizin teminatı bu şuurlu nesildir" yorumlarında bulundu.
Sosyal Medya
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti