  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Alevi derneği seçiminde kavga

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Cimbom'dan gövde gösterisi

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!

İsrail’in gözü Türkiye’de: Savunmamıza daha çok önem vermeliyiz
Sosyal Medya Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap
Sosyal Medya

Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin içini ısıtırken bir yandan da "Z kuşağı" denilerek karalanan gençliğin içindeki cevheri bir kez daha ortaya koydu. Şaka maksatlı "Namaz kılmak istemiyorum" diyen annesine karşı set çeken küçük kızlar, sergiledikleri vakur duruşla adeta İslam dersi verdi.

Görüntülerde, annesinin namaz kılmayacağını söylemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen küçük kızlar, "Allah seni huzuruna çağırmış. Sen ret mi ediyorsun?" şeklindeki sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşı küçük ama imanı büyük yüreğin bu sözleri, izleyenlere "Maşallah" dedirtti.

"BİR REKAT AKSATSAN 80 SENE AZABI VAR!"

Annesine karşı ikna turlarına devam eden ve namazın ehemmiyetini hatırlatan minik mümin, okul yoğunluğu sebebiyle hafta içi birlikte ibadet edemediklerinden dert yanarak şu ifadeleri kullandı:

"Okul yüzünden hafta içi birlikte kılamıyoruz, bari hafta sonu kılalım. Bir rekat aksatsan 80 sene cehennem azabı olur."

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video için kullanıcılar; "Böyle evlat yetiştiren anne babaya ne mutlu", "Geleceğimizin teminatı bu şuurlu nesildir" yorumlarında bulundu.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23