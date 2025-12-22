Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap

Görüntülerde, annesinin namaz kılmayacağını söylemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen küçük kızlar, "Allah seni huzuruna çağırmış. Sen ret mi ediyorsun?" şeklindeki sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşı küçük ama imanı büyük yüreğin bu sözleri, izleyenlere "Maşallah" dedirtti.

"BİR REKAT AKSATSAN 80 SENE AZABI VAR!"

Annesine karşı ikna turlarına devam eden ve namazın ehemmiyetini hatırlatan minik mümin, okul yoğunluğu sebebiyle hafta içi birlikte ibadet edemediklerinden dert yanarak şu ifadeleri kullandı:

"Okul yüzünden hafta içi birlikte kılamıyoruz, bari hafta sonu kılalım. Bir rekat aksatsan 80 sene cehennem azabı olur."

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video için kullanıcılar; "Böyle evlat yetiştiren anne babaya ne mutlu", "Geleceğimizin teminatı bu şuurlu nesildir" yorumlarında bulundu.