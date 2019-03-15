0553 313 94 23

Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat

Saç ekiminden önce iyileşme sürecine ihtiyaç olduğundan çalışanların 7-10 gün kadar izin alması gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde 4 aşamaya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 09:54
Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat

Saç ekiminden önce iyileşme sürecine ihtiyaç olduğundan çalışanların 7-10 gün kadar izin alması gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde 4 aşamaya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, aşamaları şöyle sıraladı:


"1- Aşama: Bu aşama, operasyona hazırlık bölümüdür. Bu süreç, yaklaşık olarak bir saat sürmektedir. Hastaların fotoğraflarının çekimi, saç ekimi yapılacak bölgenin belirlenmesi, saçların 1 mm den daha kısa şekilde tıraş edilmesi ve saç köklerinin alınacağı alanın lokal anestezi kullanılarak uyuşturulması gibi faaliyetleri içermektedir.


2 -Aşama: Bu aşama, belirlenen donör sahadan saç köklerinin alınmasını içermektedir. Bu süreç, yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Uyuşturulmuş olan donör sahadan, saçlarda seyrelti oluşturmadan belli aralıklarla saç kökleri alınır. Mikro motor ya da manuel punch kullanılarak, 0,7 ya da 0,8 mm lik uçlar yardımıyla saç köklerinin alımı gerçekleştirilir. Alınan saç kökleri toplanarak, +4 ile +10 C ısıda özel bir solüsyonun içinde bekletilir.


3- Aşama: Bu aşama, kanalların açılma bölümüdür. Saç ekimi yapılacak alanın uyuşturulmasıyla, saç köklerinin kalınlığına ve derinliğine göre hazırlanan özel kanal açıcılar kullanılarak yapılmaktadır. Bu aşama, yani kanalların açılması, saç ekiminin en fazla önemsenmesi gereken bölümüdür. Eğer açılan kanallar, uygun açılarda ve yönlerde olursa, yapılan saç ekiminde doğal bir görünüm elde edilir. Aksi takdirde, bu doğallık sağlanamaz.


4 -Aşama: Bu aşama, açılmış olan kanalların içine saç köklerinin yerleştirilmesi ve işlemin tamamlanması bölümüdür. Bu aşama da, yaklaşık olarak 3 saat kadar sürmektedir. Buradan FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi işleminin, yaklaşık olarak 6 ile 9 saat arasında sürdüğü anlaşılabilir. Bu aşamalar sırasında hastaya dinlenmesi, yemek yemesi gibi eylemler için 10-15 dakika molalar verilebilir. Operasyon tamamlandıktan sonra, saç köklerinin alındığı alan bandajla kapatılır. Bu bandaj ertesi gün çıkarılır. Operasyon bittikten sonra hafif bir ağrı olursa, ağrı kesici ve enfeksiyon riskine karşılık antibiyotik kullanımı yapılır. Ekimi yapılan saç kökleri, 7 gün içinde sağlam bir hale gelir. Bu süreçte temkinli yapılan saç yıkamalar ile kabuklanmalar temizlenir. Yıkama işlemi, avuç içi ve parmaklarla yapılmalıdır. Kesinlikle tırnaklar kullanılmamalıdır. Yeni ekilen saç kökleri, 2-3 hafta kadar uzama gösterir. Bundan sonra uzama durur ve saçlar dökülmeye başlar. Saçların bazen bir kısmı, bazen de hepsi dökülebilir. Buradaki olay aslında saçların kırılmasıdır. Saç kökleri yerinde durmaktadır. Saç kökleri birkaç hafta dinlendikten sonra, yeniden uzamaya başlar. Ön bölgedeki saçlar 6-8 ay içinde, tepe tarafında olan saçlar ise 8-12 ay içinde uzayarak, olması gerektiği hale gelir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:54
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalının canlı yayın konuğu
    1. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    2. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    3. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    4. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    5. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    6. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    7. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    8. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    9. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    10. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    11. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    12. Coşkun Güven: “ Yenice sosyal..
    13. Afyon lokumu Pekin’de satılacak
    14. Cami saldırısına Erdoğan'dan ilk tepki!
    15. Bursa'da sahaya at girdi
    16. Dumlupınar’da evde yaşlı bakım hizmeti..
    17. BEÜ’de ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’..
    18. Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların..
    19. Kütahya’da trafik kazasında yaralanan..
    20. Magic'ten önemli galibiyet
    21. FETÖ’nün TSK yapılanması hakim..
    22. Yeni Zelanda Christchurch nerede?
    23. Beşiktaş'ın konuğu Göztepe
    24. Hüküm giyen FETÖ'cü Eskişehir'de..
    25. Maher Zain kimdir nereli ve kaç yaşında?
    26. Memurlar korosundan muhteşem konser
    27. Kocasinan’ın tarımda dijital dönüşüm..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni..
    29. Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat
    30. Artırılmış gerçeklik teknolojisi..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek