Saç dökülmesini önlemek için etkisi kanıtlanmış 4 ev çözüm: Hiç duymadığınız! Saçınıza sürün ve etkisini görün

Saç Dökülmesini Önlemenin Doğal Yolları

Saç gelişimini besleyen ve teşvik eden sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Eğer ailede erken yaşta saç beyazlama örnekleri varsa, kişi bunu miras alabilir ve daha genç yaşlarda beyazlamaya başlayabilir. Bunun yanı sıra, stres de etkilidir. Bunları deneyin!

1. Yumurta

Saç, vücuttaki tüm hücreler için temel bir yapı taşı olan proteine ihtiyaç duyar. Yumurta bol miktarda protein içeren bir gıdadır. Ayrıca saç köklerini güçlendiren Omega-3 yağ asitleri, çinko, A, C ve E vitaminleri içerir. Profesyonellerin saçlara haftada 1-2 kez yumurta uygulamayı önermesinin nedeni budur.

Nasıl Uygulanır?

2 adet yumurtayı çırpın ve ıslak saça uygulayın.

30 dakika bekletin ve daha sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın.

2. Zeytinyağı

Zeytinyağı yüzlerce yıldır saç bakımında kullanılan bir malzemedir. Araştırmacılar, zeytinyağının hastalıkları iyileştirmek, cilt ve saçın daha sağlıklı görünmesini sağlamak da dahil olmak üzere pek çok eski kullanımı olduğunu keşfetmiştir. Zeytinyağının faydalarının içeriğinde bulunan oleik asit, palmitik asit ve skualen gibi kimyasal elementler sayesinde olduğu düşünülmektedir.

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Zeytinyağı üzerinde yapılan bazı araştırmalar, saç üzerinde nemlendirici etkisinin olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, piyasada zeytinyağı ve benzeri yağlar içeren birçok saç bakım ürünü vardır.

Nasıl Uygulanır?

Ilık zeytinyağını saç ve saç derisine masaj yaparak uygulayın.

30 dakika bekletin ve hafif bir şampuanla yıkayın.

Ayrıca zeytinyağını geceden uygulayıp, ertesi sabah da şampuanla yıkayabilirsiniz.

3. Avokado

Avokado, yumurtaya çok benzer şekilde C, E, K ve B-6 vitaminleri, protein ve Omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca yumurta için harika bir vegan alternatifidir. Avokado, içerdiği yağ sayesinde saçları güçlendirirken kaybedilen yağı da geri kazandırır.

Nasıl Uygulanır?

Kabukları soyulmuş bir adet avokado, bir adet muz ve bir çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Saç derisine masaj yaparak uygulayın.

30 dakika bekletin ve saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

Bu tedaviyi haftada bir kez uygulayın.

4. Hint Yağı

Hint yağı, Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilen yağdır. Bu yağ, iltihabı azaltan bir yağ asidi türü olan risinoleik asit açısından zengindir. Saç derisine uygulandığında saç köklerinin sağlığını iyileştirir, saç büyümesini teşvik eder ve saç dökülmesine karşı koruma sağlar. Hint yağının saçlara diğer faydaları arasında, saçı yumuşatması ve sağlıklı bir parlaklık vermesi de yer alır.

Nasıl Uygulanır?

Hint yağını, dairesel hareketlerle masaj yaparak saç derisine uygulayın ve saçınızı tarayın.

Saçınıza bir havlu sarın ve 30 dakika bekletin.

Daha sonra hafif bir şampuanla yıkayın.

Uygulamayı haftada bir kez tekrarlayın.