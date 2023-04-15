Saç dökülmesini durdurmak için ev yapımı jel tarifine bugün cevap verdik! Nasıl yapılır, ne kadar kullanılır?

Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir.

Saç dökülmesine iyi gelen ev yapımı saç maskeleri...

Saç dökülmesi dünyadaki pek çok kadın ve erkek için büyük bir endişe kaynağı. Eğer siz de onlardan biri iseniz, bu sorunu çözmenize yardımcı olabilecek pek çok doğal saç maskesi tarifi mevcut! İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ev yapımı saç maskesi tarifleri..

Çevrede artan kirlilik ve toksik hava ile zaman zaman öksürüyor ve sonrasında kendimizi iyileştiriyoruz, peki ya saçlarımız? Uzun saçlarımız sık sık bir dizi fırtınalı çevre kirliliğinden, yaşam tarzındaki stresten, moda trendlerini takip etmekten vb. sebeplerden etkileniyor. Bütün bu faktörler ve daha fazlası anında saç dökülmesine neden olabilir. Böylece birkaç saniye içinde saçın uzamasını zorlaşıyor.

Bilim adamları hormonal dengesizliklerin ve dengesiz beslenmenin aşırı saç dökülmesinin ek nedenleri olabileceğini belirtiyor. Saç büyümesinde %100 etkili olduğu söylenen bir veya birkaç haftada etkisinin görüleceğini vaat eden markalar olmasına rağmen, size yararlı ve aynı zamanda verimli doğal çözümler sunmak için buradayız. Bu yüzden, evinizde kolay yapılabilecek maskeler kullanın ve saçınıza sanki bir kraliçeymiş gibi davranın.

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir. Ani saç dökülmesi nadir de olsa fiziksel veya duygusal bir şok sonucu saç köklerinin gevşemesiyle meydana gelebilmektedir. Saç dökülmesi kalıtım, tıbbi müdahaleler, ilaçlar veya hormonsal değişiklikler ile meydana gelmektedir. Genel olarak hem erkek hem de kadınlarda saç dökülmesinin görülmesi mümkündür.

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Saçınızı zararlı etkilerden temizlemek için tarifler

Bu etkiler; yanlış şampuan seçimi, yoğun sprey kullanımı, çeşitli jole, wax gibi sabitleyiciler olabilir. Saçınızı bu tür kimyasallardan temizlemek için sizi şöyle alalım…

Saç dökülmesini kontrol altına almak için en etkili ev yapımı ilaçlardan biri çemen otu kullanmaktır. Çemen otu tohumları, saç büyümesine ve saç köklerinin onarımına yardımcı olan hormonal kök açısından zengindir. Bu tohumlar ayrıca nikotinik asit ve saç köklerini güçlendiren, saç uzamasını artıran proteinler içerir.

Bildiğiniz gibi, çemen tohumu miktarı saç dökülmesinin kontrol altına alınmasına ve saç büyümesinin uyarılmasına yardımcı olabilir, saç için nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir. Çemen otu tohumlarını gece boyunca suya batırın ve ertesi sabah iyice karıştırın. Bu çemen otu tohumu macununu saç derisine ve saçlara uygulayın.

Saçınızda kurumaması için bir duş başlığıyla kaplayarak 30 dakika ile bir saat arasında bekletin. Bol suyla durulayın, temizleyici veya şampuan kullanmanıza gerek yoktur. Etkili sonuçları görmek için bu saç dökülmesi tedavisini haftada en az iki kez bir ay boyunca uygulayın.

Aloe Vera

Günümüzde, çevredeki yoğun kirlilik nedeniyle aşırı saç dökülmesi çok yaygın hale gelmiştir. Aloe Vera’yı saç dökülmesi ve hızlı saç büyümesi için etkili bir ev ilacı olarak kullanabilirsiniz. Aloe Vera’nın kullanımı, pullanma ve kaşıntı gibi saç derisi problemlerini etkili bir şekilde azaltabilir.

Aloe Vera’nın hafif alkali özelliği, saç derisinin doğal pH seviyesini geri kazanmaya yardımcı olur ve bu saçların uzamasını sağlar. Aloe vera jeli kepekle savaşmada bile etkili olabilir. Bir yaprak Aloe Vera alın, posasını çıkarın ve saç derisine uygulayın. Bir saat 45 dakika beklettikten sonra saçı normal suyla yıkayın. Daha iyi sonuç almak için bu saç dökülmesi tedavisini haftada 3 ila 4 kez uygulayın.

Soğan

Ciddi bir saç dökülmesi sorunundan muzdaripseniz, bu saç dökülmesini kontrol altına almak ve saç büyümesini arttırmak için en etkili çözümdür. Mutfağınızdaki soğan saçınız için harikalar yaratabilir. Saç köklerine kan dolaşımını artırabilen yüksek kükürtlü soğan. Soğan suyu ayrıca mikropları ve parazitleri öldürebilen antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Taze soğan suyunu bir soğan öğüterek ve suyunu sıkarak hazırlayın. Saç derisine uygulayın ve yarım saat içinde bırakın. Son olarak, hafif bir şampuan kullanarak bol suyla yıkayın.

Stresten saç dökülmesine ne iyi gelir?

Strese bağlı saç dökülmesinde PRP/Mezoterapi Tedavisi. PRP ve mezoterapi saçlı derinin kanlanmasını ve beslenmesini arttırarak saç dökülmesini durdurup yeniden saç çıkmasını tetikler. Strese bağlı saç dökülmesinde PRP/mezoterapi tedavisinin birlikteliği oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.