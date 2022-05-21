Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkaran tonik tarifi

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım. 10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim. Eğer bir sprey şişeniz varsa hazırladığınız toniği kullanmakta büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Kullanıyoruz?

Saç dökülmesine karşı hazırladığımız toniği, saç diplerimize uygulayıp masaj yapıyoruz. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı fark edeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

Çok fazla saç dökülmesi hangi hastalığın belirtisi?

Saç dökülmesinden şikayetçi olanlar, bu hastalıklara dikkat!



Saç dökülmesi; tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, insülin direnci, hormonal rahatsızlıklar, diyabet ve anemi gibi birçok hastalığın semptomu olarak ortaya çıkabilir.